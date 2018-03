Rażąca porażka byków

Wykresy indeksów amerykańskich wsparły się na minimach z początku lutego i dynamicznie odbiły. Zupełnie inaczej wygląda WIG20. Po tamtym spadku niemal w ogóle nie odreagował, a każdy spadek w otoczeniu wykorzystywał do schodzenia na niższe poziomy. Trend spadkowy wydaje się niezagrożony, nawet w przypadku odwrócenia tendencji w USA, a najbliższe wsparcie to 2200 pkt. Cały szeroki rynek pokazał dziś brak popytu. Wzrost luką na otwarciu do jakiego doszło dziś rano nie wymagał przecież pieniędzy, które zebrałyby podaż na kolejnych półkach cenowych. Ostatecznie stał się okazją na uzyskanie lepszej ceny dla sprzedających.