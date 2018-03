KGHM pogrążył GPW

Kupującym sił starczyło tylko na pierwszą godzinę notowań. Potem nieoczekiwanie oddali inicjatywę i do głosu doszli sprzedający, a krajowe indeksy zjechały pod kreskę, gdzie już pozostały do zamknięcia sesji. Słabość krajowego parkietu kontrastowała z kolorem zielonym na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie inwestorzy początkowo przejawiali dużą ochotę do zakupów. Ostatecznie i tam powtórzył się scenariusz przerabiany w Warszawie. Pojawienie się sprzedających sprawiło, że większość parkietów w Europie finiszowała pod kreską. Taki rozwój wypadków to pochodna obaw inwestorów o gospodarcze skutki dalszej eskalacji wojny handlowej USA z Chinami, co mogłoby doprowadzić do globalnego kryzysu gospodarczego.