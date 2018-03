Fala pesymizmu przelewa się przez giełdy

Jeśli chodzi o spółki, to w portfelu blue chips na plusie finiszowały tylko: BZ WBK, Cyfrowy Polsat i PGNiG. Z kolei ponad 4 proc. straciły CCC i PGE. Wśród średniaków siłą imponował tylko Getin Noble (+3,8 proc.), a słabością raził Benefit Systems (-5,1 proc.), co było reakcję na informację emisji akcji i sprzedaży części własnych papierów. Statystyki dla całego rynku potwierdzały przewagę sprzedających: 50 proc. spółek zanotowało spadek kursu, a 27 proc. jego wzrost. Na co najmniej rocznym maksimum notowań (w ujęciu intraday) znalazło się pięć spółek: Baltona, Eurohold, IDMSA, IQ Partners i Novaturas. Na analogicznym minimum z kolei znalazły się notowania dziesięciu spółek, w tym m.in. Enei, GetBack, Medicalgorithmics i Sanoku.Pocieszające może być to, że skali wyprzedaży nie dorównała wielkość obrotów. Sięgnęła ona 830 mln zł, z czego połowa przypadła na siedem spółek z WIG20. Fala pesymizmu nie ominęła rynków zagranicznych. DAX i CAC40 straciły w czwartek odpowiednio 2 i 2,2 proc., a S&P500 po godzinie handlu spadał o 1,7 proc. ¶