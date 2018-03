Chwilowe niezdecydowanie rynków nie jest bezpodstawne. Z jednej strony mamy wyśmienite otoczenie makroekonomiczne oraz rosnące zyski spółek. Z drugiej jednak wisi nad rynkiem groźba wojen handlowych oraz zaostrzanie polityki monetarnej w USA. Fed zgodnie z oczekiwaniami dokonał podwyżki stóp o 0,25 proc., a mediana oczekiwań na ten rok to trzy podwyżki – i pozostała bez zmian. W kontekście rosnącego kosztu pieniądza warto zwrócić uwagę na ostatni wzrost stawki LIBOR. Jest ona wyraźnie powyżej 2 proc. i na poziomach ostatni raz widzianych pod koniec 2008 r. To o tyle istotne, że część długu korporacyjnego oparta jest właśnie na zmiennej stopie, co oznacza, że będą rosły koszty odsetkowe dla spółek.