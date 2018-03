Amerykańskie cła straszą rynki

Postraszyli przede wszystkim Amerykanie. Wczoraj na Wall Street doszło bowiem do wyraźnych spadków. Indeksy potraciły ponad 2 proc. Głównym rozgrywającym jest teraz Donald Trump. To właśnie jego decyzja o nałożeniu ceł na produkty importowane z Chin tak przestraszyła inwestorów. Trump co prawda już wcześniej wskazywał, że możliwy jest taki ruch, jednak patrząc na reakcję rynków wydaje się, że mało kto te deklaracje brał na poważnie.