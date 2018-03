Poranek maklerów: Trump straszy giełdy

Wystarczyła jedna słabsza sesja w USA a na GPW pojawiła się okazała czerwień. WIG20 zakończył dzień poniżej psychologicznego poziomu 2300 i pomimo porannej próby wyciągnięcia indeksu w stronę zeszłotygodniowego sufitu stanowiącego kluczowy opór na ten tydzień, bykom nie udało się utrzymać lokalnej przewagi. Zamiast efektywnego finiszu pojawiła się druzgocąca porażka popytu, który nie miał sił nawet na to, aby środowa podłoga pozostała nienaruszona. WIG20 przerwał lokalne wsparcie 2268 i chociaż tegoroczne minima nie zostały przerwane, to jednak Big Picture po czwartkowej deprecjacji nie jest optymistyczny. Wyprzedaż akcji pojawiła się na szerokim rynku i nie ominęła nawet znakomicie się spisujące średniaki. mWIG40 zakończył sesję na wysokości 4652 i do przerwania długoterminowego wsparcia ma już bardzo mało punktów. Od dłuższego czasu indeks ten przebywa a konsolidacji o rozpiętości ok. 300 oczek i w przypadku wiarygodnego wyłamania prostokąta dołem, predykcja spadków wskazałaby na ruch w stronę 4350. Patrząc na słabość niemieckiego odpowiednika naszego indeksu należałoby mieć obawy o to, czy tym razem uda się utrzymać na bezpiecznych poziomach. mDAX rozbudowuje formację trójkąta zaś DAX coraz wyraźniej jest ściągany w stronę tegorocznej podłogi. Kiepską sesję ma za sobą sDAX i chociaż trzecia linia Deutsche Boerse ma się całkiem dobrze, to jednak wciąż realna staje się koncepcja, w której benchmark ten zaczyna wycofywać się dołem z wyrysowanej struktury G&R. Najważniejszym jednak czynnikiem podażowym jest S&P500, który ma za sobą wzrostową trójkę zwiastującą zgodnie z eWave spadkową falę C o długości proporcjonalnej do tej z początku roku. Jeżeli zeszłotygodniowe maksima okażą się początkiem nowego spadkowego impulsu, wówczas ewentualne zasięgi spadków liczone wg 1.618 wskazują na okolice 2251. Zanim jednak poziom ten stanie się docelowy dla S&P500, niedźwiedzie musiałyby przedostać się pod MA200d oraz przełamać lutowe denko. Po wczorajszej sesji lokalny spadkowy outlook wyraźnie się umacnia i jeżeli dzisiaj miałby nastąpić korzystny dla byków przełom, to finisz powinien wypaść powyżej 2695, Bez tego wyczynu, przewagę na Wall Street mają jankeskie ursusy i to one powinny dyktować nastroje na światowych parkietach.