Wyprzedaż na GPW

Tuż przed godz. 14. WIG20 spada o 2,15 proc., do 2270 pkt, czyli do miejsca, w którym w środę rozpoczął sesję. Oznacza to, że cały wczorajszy wzrost na ten moment został strawiony przed podaż. Najmocniej w gronie blue chips spada kurs Lotosu - już blisko o 4,5 proc. Ponad 3-proc. zniżki mają miejsce na walorach CD Projektu, KGHM, PGE oraz CCC. W tej chwili na zielono świecą jedynie PGNiG i BZ WBK.