Poranek maklerów: W oczekiwaniu na FED

Zarówno WIG jak i WIG20 nie wykonały wczoraj planu minimum jaki został powierzony bykom, mianowicie żaden z powyższych indeksów nie zdołał przedostać się nad poniedziałkowe maksimum. Brak wybicia 60501 oraz 2291 sprawia, iż na dziennym wykresie wciąż obowiązują spadkowe układy. Gdyby wczoraj benchmark szerokiego rynku finiszował powyżej psychologicznej bariery 60041 punktów pojawiłaby się jedna ze słabszych lecz wzrostowych formacji zwana formacją przenikania. Końcówka dnia okazała się jednak dosyć słaba i WIG zamiast wyrysować popytową strukturę zakończył dzień poniżej psychologicznej bariery 60k, co jest wyraźnym ostrzeżeniem o słabości warszawskich byków. W nieco lepszej sytuacji znalazł się WIG20, który wprawdzie zdołał przedostać się ceną close nad połowę korpusu poniedziałkowej świeczki, ale poziom z jakiego wczoraj wystartował sprawia, że także i na wykresie tego benchmarku zabrakło popytowych struktur. Wprawdzie poziom open okazał się jedynie o dwa oczka wyżej położony niż wynosiło wcześniejsze close, to jednak zgodnie z klasyką AT nie pojawiła się formacja przenikania. Co to oznacza? Wprawdzie nie jest to podażowy sygnał jednakże kiedy byki zbierają małe punkty to liczy się to, aby w najdrobniejszych szczegółach wykresu pojawiły się przesłanki zmiany trendu. Na uwagę zasługuje sytuacja techniczna na rynku walutowym, gdzie zarówno dolar jak i euro zyskały na wartości do złotego, który znalazł się w niekorzystnej sytuacji. USDPLN wydostał się górą z konsolidacji zaś EURPLN jest już nad dzienną dwusetką przez co średnioterminowy Big Picture zaczął się znacząco zmieniać. Coraz słabiej prezentują się jankeskie indeksy mianowicie indeks S&P500 wyszedł dołem z trójfalowego układu dając do zrozumienia, iż lutowo-marcowe podbicie może okazać się jedynie korekcyjną zwyżką a nie nowym impulsem hossy. Aby można było porzucić obawy nt. dalszej deprecjacji jankeskich benchmarków wskazane jest, aby S&P500 wybił ostatni szczyt zlokalizowany na wysokości 2801. Reasumując sytuacja techniczna wciąż mobilizuje zwolenników grania krótkich pozycji do utrzymywania shortów, jednakże jeśli do piątku bykom uda się wypchnąć WIG orazWIG20 powyżej zeszłotygodniowe maksima (62264, 2380) wówczas z wykresu popłyną popytowe sygnały negujące ostatnie niepokojące wydarzenia. Uda się? Biorąc pod uwagę lokalną sytuację na wykresach intraday ww. benchmarków należałoby liczyć się z kontynuacją odbicia i podjęciem dalszej próby wyciągnięcia indeksów na wyższe poziomy, jednakże co z tego dalej wyjdzie okaże się na dniach...