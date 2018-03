Kontynuacja przeceny w Warszawie

W efekcie kolejnych godzinach poniedziałkowego handlu główne indeksy pogłębiły poranne spadki. Wczesnym popołudniem indeks największych spółek WIG20 tracił ponad 1 proc. Odpowiada za to niekorzystna sytuacja na zagranicznych giełdach. Sprzedający mają więcej do powiedzenia na większości pozostałych europejskich rynków. Przecena najmocniej daje się najmocniej posiadaczom akcji z naszego regionu Europy. Na tle pozostałych rynków negatywnie wypada zwłaszcza giełda w Budapeszcie, gdzie główny wskaźnik BUX zanurkował o ponad 2 proc. Kontynuacja przeceny to efekt ogólnego ochłodzenia nastrojów na rynkach finansowych w oczekiwaniu na środowy komunikat Fed, który określi ścieżkę oczekiwań odnośnie kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA.