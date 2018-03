Czy idzie trzeci wstrząs?

Zatem bez ekstrajastrzębiego przesłania z Fedu dolar może w przyszłym tygodniu nie znaleźć większego impulsu do umocnienia. Z czym zostaniemy? Trzeba pamiętać, że po posiedzeniu FOMC nastąpi długi okres posuchy do kolejnych ważnych danych (raport NFP dopiero 6 kwietnia) przedziurawiony świętami Wielkanocy. W tym czasie powinniśmy za to dostawać świeże doniesienia z Białego Domu o przetasowaniach w personelu najwyższego szczebla, kolejnych przejawach protekcjonizmu i/lub zmianach w polityce względem Iranu, Korei Płn. lub Rosji. Awersja do ryzyka będzie miała czym się żywić bez zakłóceń w postaci kluczowych danych makro. Ba, już teraz nawet takie sprawy jak konflikt na linii Rosja-Wielka Brytania ciążą na nastrojach, kiedy inwestorom brak powodów, by podtrzymywać dotychczasowy optymizm.