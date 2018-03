Wiedźmy mocno dały o sobie znać

Początek piątkowych notowań co prawda nie zwiastował wielkich problemów. Owszem WIG20 dzień rozpoczął 0,2 proc. pod kreską, jednak nie była to też przecena, która mogłaby zrobić na inwestorach większe wrażenie. Problem w tym, że z każdą kolejną godziną handlu WIG20 schodził na coraz niższe poziomy. Było to o tyle frustrujące, gdyż na zachodzie Europy dominował jednak kolor zielony. Niemiecki DAX rósł o 0,6 proc.