Gdzie ta inflacja?

Po wywołanych tym spadkach rentowności na rynku obligacji nastąpiła stabilizacja w oczekiwaniu na odczyt CPI za luty. Wyszedł on znacznie poniżej oczekiwań i wyniósł 1,4 proc. r./r. (vs. 1,7 proc. oczekiwania). Spowodowało to kolejną falę zakupów obligacji, których rentowności pospadały do tegorocznych minimów, osiągając 2,40 proc. na 5 latach. Obecnie wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie powoli rosła, w połowie roku przekroczy 2 proc. (czerwiec/lipiec) i będzie spadać do ok. 1,5 proc. w grudniu.