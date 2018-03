Poranek maklerów: Kolejna spadkowa sesja w USA

Środowa sesja była podobna do poprzedniej. Podaż przycisnęła dopiero pod koniec dnia reagując na zewnętrzne nastroje. Te pogorszyły się po informacji o wydaleniu 23 rosyjskich dyplomatów z UK w reakcji na otrucie brytyjskiego szpiega. We wtorek z kolei informacją dnia była dymisja sekretarza stanu Rexa Tillersona. Nie brakuje komentarzy, że to cena zdecydowanego poparcia dla działań rządu Teresy May, choć prezydent Trump wskazywał zbijał trop na „różnicę zdań" w kwestii nuklearnego porozumienia z Iranem, które Tillerson popierał. Podpisane w lipcu 2015 roku porozumienie (stanowczo oprotestowane przez Izrael) zniosło gospodarcze sankcje na Iran, dzięki czemu kraj ten m.in. zwiększył produkcję ropy o ok. 1 mln bbl/d. Pamiętamy wówczas ok. 50% przecenę kluczowego surowca. Ewentualny nawrót sankcji może mieć więc istotne znaczenie dla tego rynku. Z lokalnych wieści w środę plotkowano o przejęciu Aliora przez Pekao do końca marca, co Pekao zdementowało. Kurs akcji drugiego największego banku udało się wyciągnąć na plus z 2% przeceny o poranku. Z technicznego punktu widzenia FW20/WIG20 odbił się w poniedziałek od oporu na 2380/2370 pkt. Ostatnie dwie sesje potwierdziły jego istotność. Najbliższe wsparcie to oczywiście lokalne dołki na 2290/2300 pkt.