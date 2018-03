WIG20 ugina się pod ciężarem banków

Jeśli chodzi o spółki to relacja odsetka tracących do zyskujących wynosiła 44 do 30. Najmocniej rosły kursy akcji groszowych spółek (Hubstyle, Bumech), co też jest dosyć wymowne a propos dzisiejszej kondycji GPW. Największe spadki notowały InData, Forte i Rainbow Tours. Na co najmniej rocznym maksimum znalazły się tylko trzy firmy (Mobruk, Prairie Mining i PlayWay), a na analogicznym minimum osiem (m. in. EUCO, Idea Bank i Medicalgorithmics). Lekkim pocieszeniem może być to, że słabszym nastrojom towarzyszą niskie obroty. O 14 wynosiły tylko 386 mln zł.