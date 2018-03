GPW wciąż słabsza

Ostatnie dni stały pod znakiem wzrostu ryzyka nałożenia kolejnych ceł przez Stany Zjednoczone. Tym razem miałby one być wymierzone bezpośrednio w Chiny, co teoretycznie oznaczałoby, że Europa mogłaby się czuć w miarę bezpiecznie. Wydaje się jednak się, że to bezpieczeństwo jest dość iluzoryczne w tak bardzo zglobalizowanym świecie, gdzie niepokoje w jednym regionie dość szybko potrafią rozprzestrzenić się na kolejne obszary. Do tego Donald Trump wydaje się mieć alergię na europejski przemysł motoryzacyjny, który w USA jest obłożony preferencyjną stawką podatkową na poziomie 2,5%. Z kolei amerykański eksport samochodów do Europy obłożony jest czterokrotnie wyżką stawką celną. W tym kontekście amerykańskie głosy o niesprawiedliwym handlu nabierają nowego znaczenia i ciężko może być o ich rychły koniec. Do tego główna europejska gospodarka, czyli Niemcy, nastawiona jest na eksport, a ten w niemałej mierze opiera się na motoryzacji. Z tego względu bardziej defensywna postawa europejskich parkietów specjalnie nie powinna dziwić. Dzisiaj jednak widać było próby przerwania negatywnej passy, gdyż protekcjonistyczny front nieco ucichł.