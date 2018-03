Poranek maklerów: Powrót spadków

Wall Street we wtorek miała do przetrawienia tylko jeden ważny raport. Była to inflacja CPI w USA. Wtedy, kiedy rosną rentowności obligacji, a wraz z nimi rynkowe stopy procentowe były to dane bardzo ważne. Dowiedzieliśmy się, że inflacja w lutym wyniosła tak jak oczekiwano odpowiednio 0,2% m/m/2,2% r/r, a inflacja bazowa wyniosła też tak jak oczekiwano odpowiednio 0,2% m/m/1,8% r/r. Dane jak widać były doskonale zgodne z prognozami, co mogło nieco dziwić. Wall Street rozpoczęła sesję od wzrostu indeksów. Gracze analizowali konsekwencję zamiany sekretarza stanu USA z Rexa Tillersona na Mike'a Pompeo. Ten ostatni jest zdecydowanie większym „jastrzębiem" niż Tillerson, co może mieć wpływ zarówno na zaostrzenie wojny handlowej jak i na stosunki z Iranem. Szkodziło też postawienie przez Theresę May ultimatum Rosji (w sprawie próby zamordowania byłego agenta). Cieszono się tym, że inflacja nie wzrosła mocniej niż tego oczekiwano, co poważnie osłabiło dolara i podniosło ceny obligacji (obniżyło rentowność). Bardzo słabe zachowanie giełd europejskich też mogło nieznacznie szkodzić amerykańskim bykom. Po tym pozytywnym początku indeksy zaczęły spadać i w połowie sesji indeks S&P 500 kręcił się wokół poziomu neutralnego. W ostatnich dwóch godzinach zaczęły jednak systematycznie tracić. Indeks S&P 500 stracił 0,6%, a NASDAQ 1,02%. To nie wygenerowało sygnału sprzedaży. GPW we wtorek rozpoczęła sesję nieco gorzej niż inne giełdy europejskie, bo WIG20 delikatnie spadał, przed południem wrócił do poziomu neutralnego, ale się od niego odbił i znowu zaczął się osuwać. Publikacja danych o amerykańskiej inflacji pomogła nieznacznie europejskim bykom, co odbiło się też na zachowaniu GPW. Potem jednak indeksy na europejskich giełdach zaczęły spadać, a w Polsce reakcja była nieznaczna. Okazało się, że była nieznaczna tylko przez chwilę. Przez ostatnią godzinę indeksy osuwały się. WIG20 stracił 1,08%, a MWIG40 stracił 0,35%. W układach technicznych niewiele się zmieniło, a gdyby nawet się zmieniło to i tak w tygodniu z wygasającą linią kontraktów nie miałoby to wielkiego znaczenia.