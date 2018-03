Lekka przewaga niedźwiedzi

Na szerokim rynku pięć spółek wyznaczyło co najmniej roczne maksimum notowań: Eurohold, Hydrotor, Krezus, Mobruk oraz wspomniana już węglowa spółka. Na analogicznym minimum znalazło się 11 firm, w tym m. in. Enea, Get Back i Idea Bank. Wartość obrotów przekroczyła o 14stej 550 mln zł.