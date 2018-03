Amerykanie popsuli nastroje

Indeks WIG20 dobrze odzwierciedlał ogólne nastroje panujące w środę na GPW. Według rynkowych statystyk 51 proc. straciło na wartości akcji, a 28 proc. zyskało. Pozytywnie na rynku wyróżniała się wydobywcza spółka Prairie Mining. Jej kurs rósł w porywach o 20,5 proc. do 2,65 zł, a więc znalazł się najwyżej od października 2015 r. Na drugim biegunie był ZE PAK tracący 8,1 proc. i wyceniany na 11,3 proc. Przewaga sprzedających podczas ostatniej sesji widoczna była także w statystykach dotyczących ekstremów cenowych. Na co najmniej rocznym maksimum znalazły się notowania tylko sześciu spółek (Eurohold, Hydrotor, Krezus, Mobruk, PlayWay oraz wspomniana już wydobywcza spółka). Na analogicznym minimum natomiast znalazło się 17 spółek w tym m. in. Enea, Get Back, Idea Bank i Tauron. Wartość obrotów podczas środowej sesji na GPW sięgnęła 950 mln zł.