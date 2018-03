Wzrosty na początku tygodnia

Pierwsza sesja w tygodniu z reguły jest jedną ze spokojniejszych. Tego dnia rzadko bowiem pojawiają się ważne dane. Dzisiaj było podobnie i kalendarium makroekonomiczne pozostawało puste. Inwestorzy pozostawali więc pod ciągłym wpływem opublikowanych jeszcze w piątek comiesięcznych danych z amerykańskiego rynku pracy. Były one zaskakująco pozytywne i bardzo dobrze przyjęte na Wall Street. Gospodarka USA wygenerowała bowiem najwięcej nowych miejsc pracy od półtora roku przy ciągłym braku presji na wzrost płac. Te dane sygnalizowały, że w rynku pracy wciąż drzemią niezagospodarowane moce, które przedsiębiorcom udaje się wydobyć. W konsekwencji koszt pracy rośnie w bardzo umiarkowanym tempie, co jest korzystne dla marż generowanych przez spółki oraz w krótkim terminie zdejmuje z banku centralnego potrzebę agresywniejszego zacieśnienie polityki monetarnej. W konsekwencji Wall Street kończyła miniony tydzień w szampańskich nastrojach. Zwyżki wszystkich głównych indeksów zbliżyły się do 2%, a technologiczny Nasdaq poprawił nawet historyczne maksima. W ślad za tym zachowaniem dobrze prezentowały się giełdy azjatyckie, dla których wsparciem w ostatnim czasie jest również wyraźna deeskalacja napięcia wokół Korei Północnej. Reżim komunistycznego kraju chce bowiem dialogu z USA i nie wyklucza przy tym denuklearyzacji półwyspu koreańskiego. Wszystko to prowadziło do wzrostowego otwarcia na rynkach Starego Kontynentu. Szybko jednak okazało się, że brak nowych impulsów do handlu prowadził do spokojnych wymian na parkietach oraz powolnego oddawania zwyżek z poranka. Warto przy tym zaznaczyć, że parkiety europejskie już od pewnego czasu prezentują dość słabą postawę i nie potrafią tak sprawnie podnieść się z lutowej przeceny, jak to ma miejsce w przypadku innych regionów geograficznych. Dzisiaj wspomnianą słabość też można było dość wyraźnie zauważyć.