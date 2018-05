Sprzedawcy obligacji GetBacku oczarowali nie tylko nowicjuszy

My otrzymujemy wniosek klienta, aby w jego imieniu podjąć interwencję. Zwracamy się wtedy do konkretnego podmiotu z prośbą o udzielenie wszelkich wyjaśnień, jak przebiegał proces sprzedaży, o przedstawienie dokumentów czy też wykazanie, że klient wiedział o wszystkich ryzykach. Wiemy, że część osób posiada pewne dowody, czy to w formie korespondencji mailowej czy też smsów z których wynika, że byli zapewniani o tym, że była to bezpieczna inwestycja. Na pewno są to dowody, które będą działały na ich korzyść. Będziemy podejmować kontakt z instytucjami. Jeżeli skala skarg, które będą do nas wpływały, będzie wskazywać, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem misselingu to będziemy walczyć o interes klientów.