PCC Rokita: W planach dalsza ekspansja zagraniczna

PCC Rokita ma za sobą udany rok, m.in. dzięki zrealizowanym wcześniej inwestycjom oraz dobrej koniunkturze w głównych biznesach grupy. Pozwoliło to spółce osiągnąć rekordowe wyniki w dwóch segmentach produkcyjnych – chloropochodnych oraz poliuretanach. W tym pierwszym obszarze grupa wypracowała wzrost EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) o 41,5 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Z kolei segment poliuretanów poprawił ten wynik o 22 proc. Zarząd zwraca jednak uwagę, że największym wyzwaniem dla całej branży pozostaje poważne ograniczenie dostępności TDI – kluczowego surowca do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych. Sytuacja ta negatywnie wpływa na rentowność sprzedaży polioli.