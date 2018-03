Netia: Telewizyjny budżet trafił do stacji Polsatu

Spoty pokazane w piątek nawiązują do polityki, a ich bohaterowie to europosłowie mówiący po angielsku. Telekom akcentować chce niezmienność cenową abonamentu 49,9 zł w trakcie trwania umowy (to najtańsza opłata za internet z telewizją). Nie oznacza to, że odchodzi całkiem od praktyki rynku: w wyższych abonamentach nadal kusi rabatem przez pierwsze miesiące.