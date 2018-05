Obligacje firm nie dla detalu?

Czy to pierwszy krok ku ograniczeniu sprzedaży obligacji firm inwestorom indywidualnym? – Na razie nie możemy odpowiedzieć na to pytanie – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Przypomnijmy, że jesienią nadzór zażądał, aby wartość nominalna emitowanych przez banki obligacji podporządkowanych wynosiła co najmniej 400 tys. zł, co niemal w całości wyłączyło z tego rynku inwestorów indywidualnych, którzy wcześniej chętnie kupowali te papiery.