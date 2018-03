KNF znowu ostrzega, na listę ostrzeżeń wpisano firmę Home Pay

W tym kontekście podano, że biuro usług płatniczych jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje m.in. przez zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Umowa taka obejmuje co do zasady jedynie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przekazu pieniężnego. Według KNF biuro Homepay posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z Concordia Polska TUW z okresem ubezpieczenia od 17 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2018 r. Ponadto, biuro usług płatniczych działające pod firmą Homepay IP, będące jednocześnie agentem Homepay sp. z o.o., ma umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z AXA TUR z okresem ubezpieczenia od 7 grudnia 2017 r. do 6 grudnia 2018 r.