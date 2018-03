GPW odpadła z rywalizacji o Tel Awiw

Jak na razie nie wiadomo, które giełdy przeszły do dalszej tury postępowania. Ze względu na weekend rozpoczęty w Izraelu (trwający od piątku do soboty) nie udało nam się potwierdzić informacji bezpośrednio na giełdzie w Tel Awiwie. Za sprzedaż akcji 71,7 proc. akcji TASE (Tel Aviv Stock Exchange) odpowiada bowiem bezpośrednio sama giełda i jej prezes Ittai Ben-Zeev. Został do tego upoważniony przez jej głównych akcjonariuszy.