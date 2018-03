Duński biznes na polskim rynku - poznaj Matchbanker

Jednym ze start-upów był jeszcze kilka lat temu matchbanker.dk, kiedy to dwóch młodych duńczyków postanowiło ulepszyć system pożyczania pieniędzy i stworzyć system, który pomoże konsumentom. Jeszcze studiując, pracowali oni nocami, aby rozwinąć odpowiednią technologię do porównywania ofert pożyczek na rynku. Szybko nawiązali współpracę z wieloma pożyczkodawcami, a ich zaangażowanie i talent zostały zauważone przez ogromnego skandynawskiego inwestora North Media A/S. Obecnie jest on częściowym właścicielem firmy, a spółka jest notowana na giełdzie kopenhaskiej. Co więcej, Matchbanker po kilku latach to nie mały start-up, ale spora firma, działająca już na 6 rynkach, a w Skandynawii jest ich liderem. Pomogła ona ponad 100.000 klientom, a ich sukces tkwi w nieustannym rozwoju technologii, poszerzaniu ofert, a także we wspomnianym wcześniej “arbejdsglade”. Właściciele stworzyli kreatywne miejsce pracy, gdzie nieustanne ulepszanie siebie i pracy, przychodzi naturalnie.

Czym jest więc Matchbanker?

Matchbanker to porównywarka finansowa, która na podstawie indywidualnych danych klienta, dobiera najbardziej adekwatne dla niego oferty. System działa bardzo sprawnie i natychmiast po wpisaniu kilku danych, takich jak na przykład pożądana kwota pożyczki, szacowany dochód miesięczny czy cel pożyczki, klient dostaje wygenerowaną listę ofert. Lista jest czytelna, a wady i zalety pożyczek opisane w prostym języku, dzięki temu klient może łatwo je porównać. Poza tym, dostaje on dane, takie jak szacowana godzina wypłaty, kwota możliwa do pożyczenia, okres kredytowania, przedział RRSO oraz przykład reprezentatywny. To pozwala konsumentowi oszczędzić czas oraz zrozumieć, co oferuje pożyczkodawca. Serwis jest ponadto 100% bezpłatny, bezpieczny i szybki. Co więcej, proces przebiega całkowicie online. Daje to wygodę sprawdzenia ofert gdziekolwiek się przebywa, bez czekania w kolejkach banku czy wypełniania nieskończonej liczby dokumentów.

Jak skorzystać z serwisu Matchbanker?

Strona jest bardzo czytelna, więc łatwo znajdziesz przycisk “Znajdź pożyczkę”. Klikając na niego zostaniesz przekierowany na stronę logowania. Tam wystarczy wpisać kilka danych, a momentalnie po ich zatwierdzeniu dostanie się listę pożyczek adekwatnych do twojej osobistej sytuacji. Będziesz wtedy mógł łatwo porównać różne oferty i wybrać najlepszą dla siebie. Wtedy wystarczy kliknąć “Pożycz teraz”, a zostaniesz przekierowany bezpośrednio na stronę pożyczkodawcy, gdzie złożysz wniosek o pożyczenie pieniędzy. Tyle wystarczy, aby znaleźć najlepszą ofertę pożyczki dla siebie.

Efekty zaangażowania pracowników oraz efektywność systemu Matchbanker widać również na stronie TrustPilot, gdzie firma otrzymała ocenę “doskonałą” oraz 5 gwiazdek od niemalże 100 klientów.