Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

Kurs akcji dewelopera porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym i od półtora roku z powodzeniem broni linii średniej z 200 sesji. Po raz ostatni zrobił to na początku lutego, co zainicjowało trwającą do dziś falę zwyżek. Efekt? W minionym tygodniu kurs przebił poprzedni szczyt hossy i ustanowił nowy rekord intraday 91,4 zł. Korektę hossy można uznać za zakończoną i cena ma szanse wspiąć się wyżej. Wskaźniki AT wspierają byki: MACD zakręcił w górę nad poziomem zero, a średnie kroczące zwyżkują. Najbliższe wsparcia to 85 i 81 zł.