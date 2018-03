Analitycy wierzą w Dom Development

Prognoza analityków DM mBanku , że zysk netto Dom Development w 2018 roku wyniesie 238 mln zł przy przychodach na poziomie 1,74 mld zł. W 2019 roku czysty zarobek spółki nieznacznie spadnie do 233 mln zł, by w kolejnym roku wzrosnąć do 247 mln zł.