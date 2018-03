Polimex-Mostostal bez szans na kontrakt w Ostrołęce

Powołana do realizacji inwestycji spółka, w której po 50 proc. udziałów mają Enea i Energa, wnioskowała do właścicieli o zgodę na rozstrzygnięcie postępowania wskazując na GE Power i Alstom Power System. To konsorcjum złożyło druga co do wartości ofertę na prawie 5, 050 mld zł (netto), czyli 6, 023 mld zł (brutto). Z kolei chiński China Power Engineering wycenił te prace najniżej – na 4,849 mld (brutto) zł. Konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako chciało za budowę najwięcej 9,591 mld zł (brutto).