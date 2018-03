Święto rynku kapitałowego - dzień drugi (relacja)

Aktualizacja: 10:05

Jacek Fotek, wiceprezes GPW:

Brakuje nam dostarczycieli płynności na rynku długu jak na rynku OTC. Nie powstanie żaden rynek, ani w Polsce, ani w Europie bez wsparcia instytucji rządowych i regulacyjnych, przede wszystkim nadzorczych. Jeśli chcemy mamy mieć płynny rynek długu, to nie zbudują go sami brokerzy. Musi to musi być element strategii rozwoju, o której mówiliśmy wczoraj. Rynek obligacji jest trudniejszy i musi być odpowiednio skierowany dla różnych grup inwestorów. Jak podkreślił, na obligacjach się nie oszczędza, ale się w nie inwestuje. - Na emeryturę też się nie oszczędza, tylko się inwestuje - przypomniał Jacek Fotek, wiceprezes GPW.

Przed nami kolejny dzień XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich. W piątek większość dyskusji dotyczyła sposobów rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz zwiększenia jego roli w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw. Jedną z szans jest reforma systemu emerytalnego, m.in powstanie pracowniczych planów kapitałowych. PPK mogą się również sprawdzić przy finansowaniu bardziej ryzykownych przedsięwzięć - m.in. start-upów.

W sobotę paneli dyskusyjnych będzie sporo więcej, a ich tematy będą bardziej szczegółowe. Na początek debaty o sposobach na przyspieszenie rynku kapitałowego instrumentów dłużnych.