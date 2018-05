PKO BP kontra Pekao - rekomendacja Vestor DM

Vestor DM obniżył cenę docelową dla akcji PKO BP do 42 zł z 45 zł (obecny kurs na GPW to 37,9 zł, od początku roku spadł o prawie 15 proc.). Utrzymano rekomendację „neutralnie". Pozostawiają prognozę zysku netto dla banku na ten rok bez zmian, czyli oczekują 3,55 mld zł zysku netto, o 16 proc. więcej niż bank zarobił w 2017 r. Analitycy brokera zwracają uwagę na „solidne" wyniki za I kwartał, bank przebił prognozę zysku netto o 7 proc., jednak w dużej mierze dzięki wyższym niż oczekiwano pozostałym dochodom (częściowo za sprawą zdarzenia jednorazowego) oraz niższym odpisom, które niekoniecznie muszą być tak niskie w kolejnych kwartałach (koszty ryzyka mają powrócić według zarządu do 70-75 pkt bazowych z tylko 66 pkt bazowych w I kwartale).