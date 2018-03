Raiffeisen Bank Polska: Najbliższe dni kluczowe dla banku

Jednak nieco zapomnianym elementem układanki jest fakt, że także sam RBI może trafić na GPW na zasadzie dual listingu, najpóźniej do końca czerwca, co również wynika ze zobowiązania złożonego KNF. Tak stałoby się, gdyby zdecydowano o wprowadzeniu do obrotu na GPW 15 proc. akcji RBP. Jeśli RBI będzie chciał uniknąć dual listingu w Warszawie, będzie musiał zwiększyć free float RBP już do 25 proc., czego prawdopodobnie będzie chciał uniknąć, bo po fiasku ubiegłorocznego IPO należy się spodziewać, że i tym razem akcje sprzedawane byłyby ze sporym dyskontem do wartości księgowej (co skutkowałoby większą stratą RBI przy sprzedaży większego pakietu).