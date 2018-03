Lepszy rok Pocztowego

W ubiegłym roku zabrakło jednak dużego pozytywnego wpływu (20 mln zł) wyniku zrealizowanego na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży (z czego głównie chodziło o jednorazowy zysk ze sprzedaży Visy). Przy stabilnych kosztach działania (wciąż wysoki wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 65 proc.) oraz przy lekkim, 4-proc. wzroście odpisów kredytowych nie pozwoliło to na większą poprawę zysku.