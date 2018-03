KNF decyduje o bankowych dywidendach

Od BZ WBK oczekiwano, że będzie mógł wypłacić 30 proc. zysku z 2017 r., czyli ok. 6,68 zł na walor. – Chcemy płacić dywidendę, nasze wskaźniki nam na to pozwalają, ale jest za wcześnie, by wskazać, jaka dywidenda może być – mówił pod koniec stycznia prezes Michał Gajewski. Ale bank otrzymał indywidualne zalecenie dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2017 r. Jednak nie oznacza to, że dywidendy nie będzie – KNF nie zgłosiła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty dywidendy z zysku zatrzymanego za 2016 r. Chodzi o 1,04 mld zł, więc na akcję przy założeniu wypłaty całej tej kwoty, trafić mogłoby 10,4 zł (dałoby to wysoką stopę dywidendy).