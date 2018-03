Plany Getin Holdingu

Weszliśmy na ten rynek cztery lata temu, byliśmy jednym z pierwszych polskich przedsiębiorstw, które tam zainwestowało. Podróżując często do Rumunii widzimy jak wzrosło zainteresowanie polskich firm tym krajem – cztery lata temu latał tam jeden samolot dziennie i bilet kosztował 1 tys. zł a dziś latają trzy pełne, a cena biletu to już 2,7 tys. zł. Mamy w Rumunii bank detaliczny i firmę leasingową, mniej więcej podobne wielkością do siebie. Zajmujemy się tym, co potrafimy robić, to DNA naszego biznesu, oferujemy nasze produkty osobom fizycznym, małym i średnim firmom. Naszym wyróżnikiem tam jest duże ucyfrowienie – przenosimy procesy takie jak wydanie kredytu czy depozytu do internetu. Byliśmy jednym z pionierów innowacji na tym rynku. Odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty pod względem dochodów i bilansu, mamy dobre wyniki finansowe i niezłe perspektywy na tym rynku. W wielu aspektach jest podobny do polskiego, liczy 22 mln ludzi, podobnie myślących do Polaków i należący do UE. W Rumunii słowo „polski" ma podobne znaczenie jak „niemiecki" dziesięć lat temu. Jest symbolem jakości, czegoś dobrego i nowoczesnego, więc polskim firmom, także nam jako bankowi, pomaga w kwestiach reputacyjnych.