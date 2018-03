Getin Holding: słabszy IV kwartał 2017

W całym 2017 r. zysk wyniósł 183 mln zł, podczas gdy w 2016 r. był na poziomie 253 mln zł. Wynik odsetkowy sięgnął 959,5 mln zł, czyli wzrósł 14,1 proc. rdr, a wynik prowizyjny wyniósł 392,4 mln zł spadając 9,7 proc. rdr. Marża odsetkowa w 2017 roku wynosiła 4,03 proc. Pozostałe przychody netto spadły o 11 proc., do 261 mln zł. Łączne przychody urosły o niecałe 3 proc., do 1,61 mld zł. Koszty działania lekko urosły, o 1,2 proc., do 838 mln zł. Odpisy zwiększyły się w wysokim, 34-proc. tempie, do 373 mln zł. Zysk brutto spadł o 7 proc., do 421 mln zł.