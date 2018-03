BGŻ BNP Paribas z większym zyskiem

W 2017 r. dochód z działalności bankowej wyniósł 2,696 mld zł i był o 2,1 proc. wyższy rok do roku. Roczna dynamika przychodów została zaburzona przez sprzedaż i efekt dekonsolidacji spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring (z wyłączeniem efektu dekonsolidacji dochód z działalności bankowej byłby wyższy o 3,1 proc.). Wynik odsetkowy wzrósł o 5,5 proc. dzięki wzrostowi przychodów o 3,1 proc. przy jednoczesnym spadku kosztów odsetkowych o 2,6 proc. Jednak wynik z tytułu opłat i prowizji obniżył się o 1,5 proc., do 486 mln zł. Ogólne koszty administracyjne łącznie z amortyzacją, poniesione przez grupę w 2017 r., wynosiły 1,68 mld zł i były niższe o 10,6 proc. (koszty pracownicze spadły o 7,7 proc. przede wszystkim w rezultacie zmniejszenia zatrudnienia o 439 etatów, pozostałe koszty administracyjne obniżyły się o 12,7 proc. w wyniku niższych kosztów BFG oraz optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów IT). Wskaźnik kosztów do dochodów, z wyłączeniem kosztów integracji, spadł w 2017 r. do 61,0 proc. z 64,6 proc. w 2016 r. i 74,2 proc. w 2015 r.