Handlowy wypłaci sporą dywidendę

Obok Handlowego tylko Pekao ma szansę w tym roku na wypłatę całości zysku, co może dać ok. 8,7 zł na akcję i stopę na poziomie 6,5 proc. Niższy wskaźnik wypłaty – 30 proc. zysku z 2017 r. zarekomendował już ING Bank Śląski. Poza tym dywidendę mogą wypłacić jeszcze BZ WBK, do 30 proc., oraz PKO BP, do 25 proc., i mBank, do 20 proc. BZ WBK oraz PKO BP jeszcze nie zarekomendowali walnemu zgromadzeniu konkretnych kwot, zrobił to mBank. Jednak banki muszą jeszcze poczekać na indywidualne wytyczne KNF dotyczące wypłat dywidend w tym roku i dopóki nie dostaną zielonego światła od nadzoru, dywidendy nie można traktować jako pewnej (zastrzeżenia mogą się pojawić wobec banków mających duży udział hipotek walutowych w portfelu).