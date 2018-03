mWIG40 atrakcyjny, ale kto mu pomoże?

– Prezydent USA wyraźnie idzie za ciosem. Po wprowadzeniu cła na stal i aluminium importowane do USA niemal otwarcie wypowiedział wojnę handlową Chinom. W praktyce miałoby to oznaczać ograniczenia w dostępie do amerykańskiej technologii, selektywne podejście do chińskich inwestycji na amerykańskiej ziemi, a nawet zapowiedź ograniczenia sprzedaży amerykańskiego długu inwestorom z Chin. W gospodarczych rozgrywkach między mocarstwami to artyleria grubego kalibru. Chińczycy niemal natychmiast odpowiedzieli, mówiąc wprost: zobaczymy, kto dłużej wytrzyma – my bez dostępu do waszego rynku czy wy bez naszych pieniędzy, usług i towarów. Wydaje się, że dobre wyniki spółek już nie wystarczą, by utrzymać umiarkowanie optymistyczne nastroje na globalnych rynkach – komentuje Marek Straszak, zarządzający w Union Investment TFI.