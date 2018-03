Coraz więcej udogodnień dla inwestorów

Na polskim rynku relacje giełdowych spółek z inwestorami indywidualnymi od wielu lat mocno odbiegają od tego, czego oczekują inwestorzy, oraz od standardów obowiązujących chociażby w krajach Europy Zachodniej. Co do zasady nasze firmy nie widzą potrzeby przekazywania do publicznej wiadomości informacji innych niż objęte obowiązkową sprawozdawczością. Nie są też przygotowane do kontaktów z drobnymi akcjonariuszami. W rezultacie trudno jest im odpowiadać na pytania pojedynczych inwestorów, o ile w ogóle chcą cokolwiek w tej materii robić. Standardem jest, że przy emisji akcji spółki ochoczo dzielą się szczegółowymi informacjami na różne tematy, co oczywiście wynika z potrzeby pozyskania kapitału i nowych akcjonariuszy. Gdy już jednak wejdą na GPW, ich chęć do aktywnych kontaktów w zasadzie zanika. Jeśli już spółki odpowiadają na pytania, to z dużym opóźnieniem i w dodatku ograniczając się do powtórzenia standardowych formułek lub wcześniej przekazanych wiadomości. Z naszych wieloletnich badań wynika, że wśród inwestorów powszechna jest frustracja związana z tym, jak są traktowani przez spółki. Powiem tylko, że zaledwie kilka procent ankietowanych oceniło relacje ze spółkami jako dobre.