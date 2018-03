Wyniki za IV kwartał nie takie złe

Powoli zbliżamy się do końca sezonu wyników za IV kwartał 2017 i tym samym za cały miniony rok, przede wszystkim w odniesieniu do dużych i średnich spółek. Dotychczas opublikowane raporty, zarówno wstępne, jak i ostateczne, pokazują dość mieszany obraz. Najwięcej wyników było zgodnych z naszymi oczekiwaniami i oceniamy je jako neutralne. Na pewno podobają nam się wyniki banków. Choć większość nie odbiegała od prognoz, to w otoczeniu niskich stóp procentowych uważamy je za dobre. Pozytywnie zaprezentowali się wybrani deweloperzy z Dom Development na czele. Sporo rozczarowań natomiast było w sektorze budowlanym z wyjątkiem Budimeksu, który zaskoczył in plus. Lepszych od opublikowanych danych oczekiwaliśmy również w przypadku spółek wydobywczych. Spółki handlu detalicznego nie zaskoczyły, a najlepiej wypadło Dino. W odniesieniu do większości spółek widać nadal presję na marże związaną z rosnącymi kosztami pracy czy surowców.