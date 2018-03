Powell chciał pomóc, Trump zaszkodził

O gołębim odbiorze deklaracji Rezerwy Federalnej przez inwestorów mogły świadczyć pierwsze reakcje rynków walutowego i długu. W środę indeks dolara, mierzący jego siłę wobec głównych światowych walut, poszedł w dół o 0,9 proc., docierając do poziomu najniższego od połowy lutego. Ruch ten kontynuowany był do czwartkowego wczesnego popołudnia. Takie zachowanie waluty kraju, w którym ma miejsce zaostrzanie polityki pieniężnej, można logicznie wytłumaczyć tylko tym, że spodziewano się bardziej jastrzębiej retoryki, zakładającej scenariusz czterech podwyżek stóp w 2018 r. Późniejsze lekkie umocnienie dolara to po części odreagowanie spadku, po części efekt słabych danych z gospodarki strefy euro, sugerujących możliwość złagodzenia stanowiska Europejskiego Banku Centralnego, a być może także skutek rosnącej awersji do ryzyka, wywołanej zapowiedzią ogłoszenia przez Donalda Trumpa „celnych" posunięć, wymierzonych przeciw Chinom. Zdecydowanie wbrew tradycyjnym schematom potoczyły się także wydarzenia na rynku długu. Rentowność dziesięcioletnich amerykańskich obligacji skarbowych w środę jedynie na moment wystrzeliła powyżej 2,9 proc., kończąc dzień w okolicach 2,88 proc., a w czwartek chwilami zbliżała się do 2,8 proc. W każdym razie nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miały się spełnić obawy związane z ewentualnym przekroczeniem przez rentowność dziesięciolatek poziomu 3 proc.