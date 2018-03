CD Projekt powoli odsłania karty

Fabuła i termin premiery są na razie tajemnicą, ale wiele wskazuje, że prace nad tą grą ruszają pełną parą. Kilka dni temu zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży, określająca warunki, na jakich CD Projekt nabędzie wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Dołączy ono do dwóch istniejących już zespołów CD Projekt Red (w Warszawie oraz Krakowie), by razem z nimi pracować nad „Cyberpunkiem". – Wrocławski zespół jest bardzo dobry. Będziemy go jeszcze powiększać – zapowiada Kiciński.