Od wielkiego rabunku do wielkiej prosperity

Jerzy Grohman w rozmowie z Pawłem Spodenkiewiczem w książce „Piasek z Atlantydy": Słabe przedsiębiorstwa się łączyły. W 1920 roku pojawił się pomysł stworzenia kartelu włókienniczego. Miał być to kartel składający się z firm Scheibler, Grohman, Geyer, Ender i Poznański. Poznańscy i Enderowie nie wyrazili jednak zgody, więc rzecz upadła. Wobec tego zrobiono rodzinny kartel [w 1921 roku]. Dlaczego? Po zniszczeniach wojennych obydwie firmy były ogołocone z kapitału obrotowego, więc trzeba było brać kredyty i bardzo oszczędnie gospodarzyć. Prowadzenie dwóch administracji i ośrodków sprzedaży było bez sensu i to zdecydowało o połączeniu firm. Poznańscy nie obawiali się, że zostaną zdominowani przez rodziny niemieckie. Tutaj kwestia narodowości nie miała żadnego znaczenia, zresztą Poznańscy lepiej mówili po niemiecku niż po polsku. Dla nich nie były groźne firmy Krusche-Ender i Scheibler-Grohman, bo produkowały towary o wyższym standardzie. Poznańscy wytwarzali tandetę, która znajdowała swojego odbiorcę, więc nie obawiali się, że w ich firmie zostanie wstrzymana produkcja. W spółce Scheiblerów z Grohmanami całym majątkiem dominowali Scheiblerowie. Jeśli chodzi o samą spółkę akcyjną, to moja matka zawsze mówiła, że ta fuzja była niepotrzebna. Scheiblerowie mieli mnóstwo obiektów, które były niefabryczne, a też weszły do spółki. Pałac przy Wodnym Rynku, cały Książęcy Młyn, te domy, szkoły, Bóg wie co jeszcze. To nie był majątek produkcyjny, a podwyższał wielkość udziałów przy fuzji. My też mieliśmy nieco nieruchomości, ale tego wszystkiego nie można porównywać z nieruchomościami Scheiblerów, na nasz kapitał składały się głównie maszyny i budynki fabryczne. Po fuzji akcjonariusze firmy Grohman dostali 30 proc. akcji, a Scheiblerowie 70.